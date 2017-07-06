Объем ж/д перевозок удобрений в порты в январе-июне 2017 года составил 13,6 млн тонн

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки химических и минеральных удобрений в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-июне 2017 года составили 13,63 млн тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные ж/ д перевозки составили 13,62 млн тонн (+5,2%), импортные - 6,56 тыс. тонн (-81%).

Объем ж/д перевозок удобрений на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 4,89 млн тонн, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В порт Мурманск доставлено 1,71 млн тонн (+13,9%), Усть-Луга - 1,32 млн тонн (-20,7%).

На долю перевозок удобрений в порт Санкт-Петербург пришлось до 36% экспортных отправок, в порт Мурманск - 13%, Усть-Луга - 10%.

Импортная ж/д перевозка химических и минеральных удобрений из порта Актау составила 1,87 тыс. тонн (рост в 2,9 раза).