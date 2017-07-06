Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в июне 2017 г. вырос на 4,5%

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Совокупный грузовой трафик на железных дорогах США в июне 2017 года составил 2,18 млн единиц вагонов, контейнеров и трейлеров, что на 4,5% больше, чем в июне 2016 года, сообщает Ассоциация американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR).

По итогам января-июня текущего года объемы перевозок выросли на 4,5%, до 13,59 млн грузовых единиц.

Статистика железнодорожных перевозок в США отдельно считает грузы, перевозимые в железнодорожном подвижном составе - вагоноотправки, и интермодальные грузы, перевозимые в контейнерах и трейлерах.

Совокупный объем вагоноотправок составил в прошлом месяце 1,07 млн единиц, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Согласно отчету AAR, рост объемов перевозок в июне обусловлен увеличением спроса на перевозки угля (+13,2%), щебня, гравия и песка (+18,5%), а также химических грузов (+4,1%).

Среди номенклатур, которые показали отрицательную динамику, наибольшее снижение AAR зафиксировала в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов (-15,2% или 6,7 тыс. вагоноотправок). Объемы перевозок нефтеналивных грузов снижаются уже 25 месяцев подряд. Кроме того, объемы перевозок автомобилей и запасных частей сократились за отчетный период на 9,5% или 7,1 тыс. вагоноотправок, металлической руды - на 7,7% или 2,03 тыс. вагоноотправок.

По итогам первого полугодия совокупный объем вагоноотправок составил 6,7 млн единиц, что на 6,4% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Объемы интермодальных перевозок в июне выросли на 4,6%, до 1,11 млн контейнеров и трейлеров. По итогам шести месяцев рост составил 2,7%, до 6,89 млн единиц, что является рекордным показателем.