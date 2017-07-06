Китайская Pacific Construction Group может купить до 50% строительной "дочки" "Суммы"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Китайская Pacific Construction Group Company может войти в капитал "Трансинжиниринга" (объединяет инжиниринговые и строительные активы группы "Сумма"). Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями 4 июля, сообщил журналистам президент "Трансинжиниринга" Баграт Газарян.

"Мы обсуждали с ними возможность реализации совместных проектов в России с их участием. Общий объем инвестиций предполагает порядка $1 млрд. Часть этих средств может рассматриваться как вхождение китайского партнера в акционерный капитал "Трансинжиниринга", а часть может быть направлена на реализацию совместных проектов", - сказал глава "Трансинжиниринга".

Он отметил, что конкретных параметров вхождения в капитал пока нет, "рассматривается пакет от 25% до 50% минус 1 акция".

Комментируя возможные совместные проекты, Газарян сообщил, что сейчас рассматривается весь портфель "Трансинжиниринга". "Они специализируются на инфраструктурных проектах: железной дороге, портовой инфраструктуре. Мы смотрим все возможности сотрудничества", - отметил он.

Pacific Construction Group Company - крупнейшая частная строительная компания в Китае, инвестирующая в крупные инфраструктурные проекты. Активы компании составляют $43 млрд, выручка за 2016 год - $73 млрд, чистая прибыль - $3,2 млрд. Компания основана в 1995 году и базируется в Нанкине.

"Трансинжиниринг" - одна из крупнейших инжиниринговых компаний России, занимается строительством промышленных, инфраструктурных и уникальных гражданских и спортивных объектов. Компания объединяет инжиниринговые и строительные активы группы "Сумма".