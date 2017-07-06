"ССЗ "Лотос" не будет выплачивать дивиденды по результатам 2016 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Акционеры АО "Судостроительный завод "Лотос" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2016 год в связи с полученным обществом по итогам года убытком, следует из опубликованных материалов компании.

"Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать", - говорится в сообщении.

Убыток компании за 2016 год составил 245,49 млн рублей.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом одноименной астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ), а также входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, крупнейшая судостроительная компания России). Убыток по итогам 2015 года составил 297 млн рублей (-61% относительно 2014 года).