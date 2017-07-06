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Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ в I полугодии составила 71,7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 15:59 UTC+3

ТАСС составил рейтинг крупнейших НПЗ по погрузке в январе-июне 2017 года

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и холдингами по итогам января-июня 2017 года составила 71,67 млн тонн, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На основании данных Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД ТАСС составил рейтинг крупнейших НПЗ/холдингов по погрузке нефтепродуктов на станциях.

Лидирующую строчку рейтинга занимает Омский НПЗ. За отчетный период на станции Комбинатская погружено 6,51 млн тонн, что на 4,3% выше аналогичного показателя 2016 года. В том числе погрузка бензина составила 2 млн тонн (+12,2%), топлива для реактивных двигателей - 778,01 тыс. тонн (-1,9%), флотского мазута - 685,93 тыс. тонн (-13,1%), топочного мазута - 769,99 тыс. тонн (+46,7%). Доля погрузки предприятия в структуре погрузки нефтепродуктов на сети РЖД составляет 9,1%.

Погрузка Киришским НПЗ на станции Кириши составила 5,84 млн тонн (+1%). В том числе, погрузка топочного мазута достигла 3,65 млн тонн (+1,2%), моторного бензина - 1,2 млн тонн (+0,6%). Доля погрузки предприятия составила 8,2%.

Волгоградским НПЗ на станции Татьянка за отчетный период погружено 5,64 млн тонн нефтепродуктов (+12,3%). Из них 2,29 млн тонн составила погрузка зимнего топлива (+38,5%), 670,9 тыс. тонн - флотского мазута (-45,7%). Доля погрузки предприятия составляет 7,9%.

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-июня 2017 года погружено 122,93 млн тонн, что на 0,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года (122,16 млн тонн). В том числе, топочного мазута погружено 25,15 млн тонн (+0,3%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 15,28 млн тонн (-5,1%), сырой нефти - 10,6 млн тонн (+4,6%).

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