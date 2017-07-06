Погрузка на Октябрьской желдороге в январе-июне сократилась на 2,1%, до 49 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2017 года сократилась на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 49 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

По основным номенклатурам погружено:

- руды железной - 12,3 млн тонн (+5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);

- строительных грузов - 12 млн тонн (-19%);

- промышленных грузов - 1,2 млн тонн (-0,8%);

- лесных грузов - 2,3 млн тонн (-7,9%);

- нефти и нефтепродуктов - 6 млн тонн (+0,5%);

- удобрений - 9 млн тонн (+9,2%);

- химикатов - 640,2 тыс. тонн (+58,4%).

Тарифный грузооборот в январе-июне 2017 года составил 81,1 млрд тонно-км (+4,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 105,5 млрд тонно-км (+3,8%).

В сообщении также говорится, что погрузка на магистрали в июне 2017 года, по оперативным данным, составила 9 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В том числе погружено:

- руды железной - 2,3 млн тонн (+21,2%);

- строительных грузов - 2,2 млн тонн (-19,4%);

- промышленных грузов - 232 тыс. тонн (-7,8%);

- лесных грузов - 396 тыс. тонн (-9,8%);

- нефти и нефтепродуктов - 985 тыс. тонн (-2%);

- удобрений - 1,4 млн тонн (+10,9%);

- химикатов - 75 тыс. тонн (-17,4%).

Тарифный грузооборот в июне 2017 года составил 13,6 млрд тонно-км (+6,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 17,5 млрд тонно-км (+5,6%).