Погрузка на Октябрьской желдороге в январе-июне сократилась на 2,1%, до 49 млн тонн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2017 года сократилась на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 49 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
По основным номенклатурам погружено:
- руды железной - 12,3 млн тонн (+5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);
- строительных грузов - 12 млн тонн (-19%);
- промышленных грузов - 1,2 млн тонн (-0,8%);
- лесных грузов - 2,3 млн тонн (-7,9%);
- нефти и нефтепродуктов - 6 млн тонн (+0,5%);
- удобрений - 9 млн тонн (+9,2%);
- химикатов - 640,2 тыс. тонн (+58,4%).
Тарифный грузооборот в январе-июне 2017 года составил 81,1 млрд тонно-км (+4,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 105,5 млрд тонно-км (+3,8%).
В сообщении также говорится, что погрузка на магистрали в июне 2017 года, по оперативным данным, составила 9 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
В том числе погружено:
- руды железной - 2,3 млн тонн (+21,2%);
- строительных грузов - 2,2 млн тонн (-19,4%);
- промышленных грузов - 232 тыс. тонн (-7,8%);
- лесных грузов - 396 тыс. тонн (-9,8%);
- нефти и нефтепродуктов - 985 тыс. тонн (-2%);
- удобрений - 1,4 млн тонн (+10,9%);
- химикатов - 75 тыс. тонн (-17,4%).
Тарифный грузооборот в июне 2017 года составил 13,6 млрд тонно-км (+6,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 17,5 млрд тонно-км (+5,6%).