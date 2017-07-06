Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на Октябрьской желдороге в январе-июне сократилась на 2,1%, до 49 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 16:38 UTC+3

Погрузка в июне 2017 года, по оперативным данным, составила 9 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2017 года сократилась на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 49 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

По основным номенклатурам погружено:

- руды железной - 12,3 млн тонн (+5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);

- строительных грузов - 12 млн тонн (-19%);

- промышленных грузов - 1,2 млн тонн (-0,8%);

- лесных грузов - 2,3 млн тонн (-7,9%);

- нефти и нефтепродуктов - 6 млн тонн (+0,5%);

- удобрений - 9 млн тонн (+9,2%);

- химикатов - 640,2 тыс. тонн (+58,4%).

Тарифный грузооборот в январе-июне 2017 года составил 81,1 млрд тонно-км (+4,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 105,5 млрд тонно-км (+3,8%).

В сообщении также говорится, что погрузка на магистрали в июне 2017 года, по оперативным данным, составила 9 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В том числе погружено:

- руды железной - 2,3 млн тонн (+21,2%);

- строительных грузов - 2,2 млн тонн (-19,4%);

- промышленных грузов - 232 тыс. тонн (-7,8%);

- лесных грузов - 396 тыс. тонн (-9,8%);

- нефти и нефтепродуктов - 985 тыс. тонн (-2%);

- удобрений - 1,4 млн тонн (+10,9%);

- химикатов - 75 тыс. тонн (-17,4%).

Тарифный грузооборот в июне 2017 года составил 13,6 млрд тонно-км (+6,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 17,5 млрд тонно-км (+5,6%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне
4
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
5
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за позиции Киева
7
Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян
Темы дня
Реклама