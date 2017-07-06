Bloomberg: турецкий холдинг Yildirim намерен продать 24% акций CMA CGM

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Yildirim Holding AS намерен продать 24% акций французской судоходной компании CMA CGM. Об этом в интервью Bloomberg сообщил председатель правления Yildirim Юксель Йылдырым.
Инвестиционные банки оценивают стоимость пакета в $2,5-3 млрд.
Yildirim приобрела долю в CMA CGM в ходе серии сделок в 2010-2011 годах за $600 млн.
Средства, вырученные от продажи акций французской судоходной компании, турецкий холдинг намерен направить на приобретение американского портового оператора Ports America Holdings Inc.
CMA CGM - третья по величине в мире контейнерная линия. Консолидированные объемы перевозок компании по итогам первого квартала 2017 года выросли на 34,2%, до 4,27 млн TEU. Консолидированная чистая прибыль группы за отчетный период составила $86 млн по сравнению с убытком $100 млн год назад. Флот оператора насчитывает 445 судов.