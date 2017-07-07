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China Poly Group Corp. может принять участие в строительстве дороги в Тульской области

Экономика и бизнес Транспорт
7 июля, 10:04 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 7, июля. /ТАСС

Планируется, что в 2018 году будет готово технико-экономическое обоснование и схема инвестиций строительства

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ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Китайская China Poly Group Corporation планирует принять участие в строительстве дороги в Тульской области, которая соединит две федеральные трассы М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Об этом по итогам встречи с губернатором региона Алексеем Дюминым сообщила заместитель председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами Дэн Жун.

"Китайская компания "Поли Групп" готова к сотрудничеству и намерена приступить к реализации проектов в ближайшее время. Прежде всего, речь идет о строительстве автодороги и жилья эконом-класса в Тульской области", - цитирует пресс-служба губернатора главу общества дружбы.

На встрече также обсуждалось создание индустриального парка для китайских предприятий, в том числе и на территории особой экономической зоны "Узловая". "Алексей Дюмин заверил, что регион готов предоставить всю необходимую информацию по конкретным индустриальным площадкам и интересным для инвестиций проектам, чтобы китайские компании могли их изучить и определить для себя направления возможного сотрудничества с Тульской областью. Региону есть что предложить инвесторам - это и хорошая логистика, и обеспеченность инфраструктурой", - отметили в пресс-службе.

Переговоры с China Poly Group Corporation были начаты в апреле 2016 года во время рабочего визита Дюмина в КНР. В июне того же года руководство китайской компании посетило Тульскую область.

О компании

China Poly Group Corporation - крупное государственное предприятие под управлением и администрированием Комиссии по управлению и администрированию государственных активов при Государственном Совете (SASAC) КНР. Компания выполняет функции военного и гражданского назначения, в том числе занимается строительством портов, госпиталей, жилых домов, ликвидацией последствий стихийных бедствий.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) Внешэкономбанк, "Автодор" и правительство Тульской области договорились построить в регионе автомобильную дорогу, соединяющую М-2 и М-4. Планируется, что в 2018 году будет готово технико-экономическое обоснование и схема инвестиций строительства.

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