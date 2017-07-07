ФГК в I полугодии увеличила перевозки грузов на 22%, до 101 млн т

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в первом полугодии 2017 г. увеличила перевозки грузов на 22% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 101 млн т, говорится в пресс-релизе компании.
В отчетном периоде общий грузооборот ФГК достиг 212 млрд т-км (+29% к уровню 2016 г.), среднесуточная погрузка составила 8,5 тыс. единиц подвижного состава (+22%), производительность вагона выросла на 13%.
"Увеличение объема перевозок наблюдалось по всем ключевым видам грузов, а основная динамика роста пришлась на щебень - его погрузка выросла на 41%", - отмечается в сообщении.
Доля ФГК в I полугодии на рынке перевозок грузов на сети РЖД выросла на 2 п.п. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составила 14,3%. Доля по грузообороту увеличилась на 2,7 п.п. и достигла 16,9%.
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).