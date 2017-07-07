Авиазавод в Улан-Удэ запатентовал устройство подогрева для арктических вертолетов

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода (УУАЗ) холдинга "Вертолеты России" (госкорпорации Ростех) получили патент на устройство подогрева для арктических вертолетов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга. Система рассчитана на запуск двигателей вертолета при температуре от минус 40 до минус 60 градусов Цельсия.

"Патент получен на систему предпускового подогрева масла маршевого двигателя и агрегатов трансмиссии вертолета, она не имеет аналогов и может быть установлена как на военные, так и на гражданские вертолеты", - сказали в пресс-службе, добавив, что благодаря применению современных авиационных материалов масса системы составляет всего 22 кг.

В холдинге уточнили, что эта система позволит использовать маршевый двигатель и агрегаты трансмиссии вертолета при в условиях низких температур при его автономном базировании, а также при отсутствии средств наземного обслуживания, которые осуществляют предпусковой подогрев масла.

"Проводимые испытания показали, что прогрев маслосистемы основных агрегатов вертолета от минус 40 до минус 15 градусов Цельсия осуществляется не более чем за 10 минут", - отметили в пресс-службе.

По словам управляющего директора УУАЗ Леонида Белых, задача по обеспечению эффективной работы авиатехники в условиях низких температур была поставлена заказчиком. Решалась она группой инженеров отдела перспективных разработок УУАЗ. "Испытания устройства предпускового подогрева двигателя и трансмиссии вертолета Ми-8АМТШ-ВА проводилось экипажем Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ имени В. П. Чкалова. Всего было проведено 34 испытательных полета", - сказал он.

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более 8 тыс. летательных аппаратов. Сегодня предприятие специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).