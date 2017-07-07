"Томская судоходная компания" планирует модернизировать сеть паромных переправ в Сибири

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Томская судоходная компания" (ТСК) планирует создавать в регионах Сибири сеть паромных переправ, которые заменят устаревшие и небезопасные паромы, сообщил в пятницу журналистам в Томске председатель совета директоров ТСК Владимир Кноль.

"Износ большинства паромов, которые работают в Сибири, - от 70% до почти 100%. <…> С Минтрансом мы обсуждаем план по строительству региональной базы паромных переправ. Мы готовы сегодня не только для Томской области, но и по всей западной Сибири, даже в сторону Байкала, обеспечить строительство любых паромов, которые являются востребованными", - сказал Кноль.

Он уточнил, что над проработкой программы развития паромных перепав ведется работа с прошлого года. Речь идет о переоборудовании в паромы имеющихся судов, поскольку строительство их с нуля из-за дороговизны недоступна. Стоимость же переоборудования речного судна в паром может составит от 10 до 50 млн рублей, добавил Кноль.

Работы предполагается проводить на площадях Самусьского судостроительного завода, принадлежащего ТСК. Это единственное за Уралом предприятие, специализирующееся на строительстве речного флота. В этом году в Томской области начали работать два выпущенных им парома.

ТСК - одно из крупнейших предприятий Сибири, управляющих речным флотом. Оно, в частности, занимается грузоперевозками нефтедобывающих компаний. В 2016 году компания перевезла порядка 2,7 млн тонн грузов.