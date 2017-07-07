ПГК во II квартале 2017 года увеличила погрузку нефтяных грузов в Западной Сибири на 12%

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НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Погрузка нефтяных грузов в цистернах новосибирского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) увеличилась во втором квартале 2017 года на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 383 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.
Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 1,4 млрд т-км. Доля филиала в общем объеме погрузки нефти и нефтепродуктов на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) сохранилась на уровне 7%.
Основную номенклатуру перевозок составили топочный мазут, дизельное топливо, газовый бензин, дистиллят газового конденсата и сырье для нефтехимического производства.
Согласно сообщению, грузы следовали с различных станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также на экспорт - в Монголию и Кыргызстан.