ПГК во II квартале 2017 года увеличила погрузку нефтяных грузов в Западной Сибири на 12%

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Погрузка нефтяных грузов в цистернах новосибирского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) увеличилась во втором квартале 2017 года на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 383 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.

Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 1,4 млрд т-км. Доля филиала в общем объеме погрузки нефти и нефтепродуктов на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) сохранилась на уровне 7%.

Основную номенклатуру перевозок составили топочный мазут, дизельное топливо, газовый бензин, дистиллят газового конденсата и сырье для нефтехимического производства.

Согласно сообщению, грузы следовали с различных станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также на экспорт - в Монголию и Кыргызстан.