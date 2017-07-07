Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"РЖД Логистика" перевезла крупногабаритное оборудование из Китая в Россию

Экономика и бизнес Транспорт
7 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Грузополучателем выступил производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири - ООО Торговый дом "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор АО "РЖД Логистика" совместно с одним из крупнейших операторов Монголии КОО "ТУШИН" организовало транзитную перевозку двух испарителей содорегенерационной выпарной станции небеленой целлюлозы из Китая в Россию через территорию Монголии, сообщает пресс-служба АО.

Платформы с испарителями были отправлены из города Хух-Хото (КНР) и пересекли китайско-монгольскую границу через станцию Замын-Ууд в Монголии, куда "РЖД Логистика" направила порожние платформы для ускоренного перегруза оборудования и его дальнейшей транспортировки через погранпереход в Наушках "до двери" конечного получателя.

Общий срок доставки "до двери" получателя в поселке Селенга (Республика Бурятия) составил 22 дня, расстояние перевозки - 1959 км.

Грузополучателем выступил производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири - ООО Торговый дом "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат".

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама