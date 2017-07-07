"РЖД Логистика" перевезла крупногабаритное оборудование из Китая в Россию

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор АО "РЖД Логистика" совместно с одним из крупнейших операторов Монголии КОО "ТУШИН" организовало транзитную перевозку двух испарителей содорегенерационной выпарной станции небеленой целлюлозы из Китая в Россию через территорию Монголии, сообщает пресс-служба АО.
Платформы с испарителями были отправлены из города Хух-Хото (КНР) и пересекли китайско-монгольскую границу через станцию Замын-Ууд в Монголии, куда "РЖД Логистика" направила порожние платформы для ускоренного перегруза оборудования и его дальнейшей транспортировки через погранпереход в Наушках "до двери" конечного получателя.
Общий срок доставки "до двери" получателя в поселке Селенга (Республика Бурятия) составил 22 дня, расстояние перевозки - 1959 км.
Грузополучателем выступил производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири - ООО Торговый дом "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат".
АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.