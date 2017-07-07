NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONE

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Крупнейшие контейнерные перевозчики Японии - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Ltd. (NYK), Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line) - учредили совместное предприятие ONE, говорится в сообщении компаний.
Офис головной компании Ocean Network Express Holdings, Ltd. будет находится в Токио, операционной компании Ocean Network Express Pte. Ltd. - в Сингапуре.
Ранее объединение контейнерных операций японских перевозчиков одобрили антимонопольное ведомство Сингапура и Еврокомиссия. Южная Африка, в свою очередь, заблокировала запланированное слияние.
Однако, как сообщает SeaTrade Marine News со ссылкой на аналитическое агентство Alphaliner, NYK, MOL и K Line могут без ущерба для экономической деятельности СП отказаться от южноафриканского рынка и не получать одобрение регулятора, т.к. доля этого рынка составляет лишь 4%.
Объединенная компания ONE может стать шестой крупнейшей контейнерной линией в мире с флотом вместимостью в 1,4 млн TEU. Запуск операций ожидается 1 апреля 2018 года.
В настоящее время NYK, MOL и K Line входят в судоходный альянс THE Alliance, участниками которого также являются Hapag-Lloyd, UASC и Yang Ming.