NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONE

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Крупнейшие контейнерные перевозчики Японии - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Ltd. (NYK), Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line) - учредили совместное предприятие ONE, говорится в сообщении компаний.

Офис головной компании Ocean Network Express Holdings, Ltd. будет находится в Токио, операционной компании Ocean Network Express Pte. Ltd. - в Сингапуре.

Ранее объединение контейнерных операций японских перевозчиков одобрили антимонопольное ведомство Сингапура и Еврокомиссия. Южная Африка, в свою очередь, заблокировала запланированное слияние.

Однако, как сообщает SeaTrade Marine News со ссылкой на аналитическое агентство Alphaliner, NYK, MOL и K Line могут без ущерба для экономической деятельности СП отказаться от южноафриканского рынка и не получать одобрение регулятора, т.к. доля этого рынка составляет лишь 4%.

Объединенная компания ONE может стать шестой крупнейшей контейнерной линией в мире с флотом вместимостью в 1,4 млн TEU. Запуск операций ожидается 1 апреля 2018 года.

В настоящее время NYK, MOL и K Line входят в судоходный альянс THE Alliance, участниками которого также являются Hapag-Lloyd, UASC и Yang Ming.