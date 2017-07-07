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Объем железнодорожных перевозок цветных металлов в порты в I полугодии сократился на 2,3%

Экономика и бизнес Транспорт
7 июля, 13:02 UTC+3

На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49,5% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13,3%

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-июня 2017 года сократились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,93 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 1,88 млн тонн (-3,8%), импортные - 53,53 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 929,01 тыс. тонн, что на 10,2% меньше, чем в январе-июне 2016 года (1,04 млн тонн). В порт Новороссийск доставлено 428,59 тыс. тонн (-8,1%), Владивосток - 250,32 тыс. тонн (+60,8%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49,5% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13,3%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 23,82 тыс. тонн (рост в 2,9 раза), Восточный - 16,2 тыс. тонн (+58%). 

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