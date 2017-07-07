Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в январе-мае упали на 28% - до $1,14 млрд

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy, оператор проекта "Сахалин - 2", в январе-мае 2017 года экспортировала 9,3 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $1,136 млрд, что на 27,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2016 года составляла $1,574 млрд, а объем экспорта - 10,7 млн куб. м.
Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).