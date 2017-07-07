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Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в январе-мае упали на 28% - до $1,14 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
7 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Это оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству сжиженного природного газа

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© Петр Цырендоржиев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy, оператор проекта "Сахалин - 2", в январе-мае 2017 года экспортировала 9,3 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $1,136 млрд, что на 27,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2016 года составляла $1,574 млрд, а объем экспорта - 10,7 млн куб. м.

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

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