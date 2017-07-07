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"Томская судоходная компания" увеличит грузоперевозки на 10-15%

Экономика и бизнес Транспорт
7 июля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Позитивный прогноз в компании связывают с активным сотрудничеством с нефтедобывающими предприятиями

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Томская судоходная компания" (ТСК), один из крупнейших в Сибири грузоперевозчиков, планирует в 2017 году увеличить объемы перевозки грузов на 10-15% по сравнению с прошлым годом, несмотря на маловодность рек, которая не позволяет нагружать суда на полную мощность. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Томске председатель совета директоров ТСК Владимир Кноль.

"Грузоперевозки, если мы выполним всю программу по 2017 году, возрастут у нас на 10-15%. <…> В этом году суда компании уже перевезли 1,6 млн тонн грузов", - сказал Кноль. В прошлом году, по данным ТСК, суда компании перевезли 2,7 млн тонн грузов.

По словам Кноля, позитивный прогноз в компании связывают с активным сотрудничеством с нефтедобывающими предприятиями. Так, в конце прошлого года ТСК выиграла ряд конкурсов, объявленных "Роснефтью", что обеспечило компании стабильные заказы. Компания также сотрудничает с "Лукойлом", "Башнефтью" и другими нефтяными гигантами.

Тем не менее, грузоперевозкам препятствует маловодность рек, уточнил Кноль. "Снежные запасы были, можно сказать, двойные. Мы рассчитывали, что это даст возможность напитать землю, потом грунтовые воды и так далее, но с февраля стало понятно, что притока воды такого не будет - снег "сухой", не наводненный. Весна только наступила, а снег уже исчез", - сказал Кноль.

Он отметил, что в связи с этим компания вынуждена недогружать суда, которые идут от по реке Обь от Новосибирского водохранилища и только ниже по течению, в Томской области, производить догрузку. Это создает дополнительные издержки и может сказаться на итогах навигации, добавил Кноль.

ТСК - одно из крупнейших предприятий Сибири, управляющих речным флотом. Оно, в частности, занимается грузоперевозками нефтедобывающих компаний. В 2016 году компания перевезла порядка 2,7 млн тонн грузов.

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