China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранее

ГОНКОНГ, 7 июля. /ТАСС/. China COSCO Shipping Holdings ожидает, что чистая прибыль по итогам первого полугодия текущего года составит около 1,85 млрд юаней ($272 млн) против в 7,2 млрд юаней годом ранее, сообщает Reuters.

По данным агентства, China COSCO Shipping Holdings объясняет улучшение финансовых показателей восстановлением рынка контейнерных перевозок.

"Фрахтовые ставки на перевозку контейнеров увеличились в годовом сопоставлении, объемы контейнерных перевозок выросли на 34,72%, прибыль продолжает расти, начиная с четвертого квартала прошлого года", - цитирует Reuters заявление компании.

Ранее о восстановлении рынка после продолжительного спада сообщали другие перевозчики. Так, французская компания CMA CGM - третья по величине в мире контейнерная линия - получила прибыль в размере $86 млн по итогам первого квартала текущего года по сравнению с убытком $100 млн годом ранее.

China COSCO Shipping Holdings - контейнерный и портовый оператор. Контейнерный флот компании состоит из 304 судов совокупной вместимостью 1,6 млн TEU. Акции компании торгуются на Гонгонгской фондовой бирже. Однако в мае текущего года оператор приостановил торги в связи с планируемой реорганизацией бизнеса.