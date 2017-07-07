Порт Вентспилс в I полугодии увеличил перевалку грузов на 23%, до 12,4 млн т

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ВЕНТСПИЛС, 7 июля./ТАСС/. Порт Вентспилс (Латвия) в январе-июне 2017 года увеличил перевалку грузов на 23% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 12,4 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.
В июне текущего года грузооборот порта достиг 1,6 млн тонн, что на 553 тыс. тонн или 50% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.
Порт Вентспилс - расположен на восточном побережье Балтийского моря, оборудован терминалами для погрузки и разгрузки нефти, нефтепродуктов, жидких химикатов, удобрений, металла, угля, контейнеров и трейлеров Ro-Ro. Грузооборот порта в 2016 году составил 18,8 млн тонн.