Jeju Air запустит регулярный рейс между Владивостоком и Сеулом

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля./ТАСС/. Южнокорейская авиакомпания Jeju Air планирует запустить регулярный рейс между Владивостоком и Сеулом, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края. Об этом стало известно в ходе встречи директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова с начальником отдела планирования Jeju Air Юн Чже Уком.

По словам представителя корейской стороны, этот маршрут - первый опыт работы перевозчика в России.

Jeju Air планирует совершать четыре полета в неделю, рассказал Юн Чже Ука. Если рейс будет востребован и появится необходимость - количество полетов будет увеличено до пяти или семи. Первый вылет компания планирует в конце сентября текущего года.

Директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков обратил внимание корейских партнеров на то, что пик туристского сезона в Приморье приходится на июль, август и сентябрь. А также напомнил, что в конце лета - начале осени во Владивосток приезжает огромное количество представителей деловых кругов со всего мира для того, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Старичков посоветовал Юн Чже Уку подумать над тем, чтобы открыть рейс раньше запланированного срока.