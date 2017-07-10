Артемьев: "Трансконтейнер" нужно разделить на несколько компаний при продаже доли РЖД

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Продажа доли ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в "Трансконтейнере" (50% плюс две акции) частному акционеру нецелесообразна. Однако в случае принятия решения о выходе РЖД из капитала оператора, его нужно разделить на несколько компаний. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Я считаю, что пока этот сектор не демонополизирован, передавать долю РЖД в частные руки нельзя. Или нужно делить эту компанию на две-три части и продавать в разные руки, чтобы на рынке действовали конкурирующие между собой компании", - сказал Артемьев.

РЖД, как ранее заявлял вице-президент компании Андрей Старков, до конца июня должны были представить свою позицию о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, который поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия соответствующего решения.

В начале текущего года Шувалов в интервью агентству Bloomberg сообщил, что "Трансконтейнер" внесут в план приватизации активов РЖД.

Президент РЖД Олег Белозеров заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. При этом, по его словам, интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе "Первая грузовая компания" (ПГК). Глава ПГК Олег Букин подтверждал, что компания сохраняет интерес к доле в "Трансконтейнере". Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у "Объединенной транспортно-логистической компании") и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенной транспортно- логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.