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ФАС выступает против инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 10:52 UTC+3 ЖЕНЕВА 10, июля. /ТАСС

Индексация грузовых тарифов РЖД на 2017 год составила 4%. Кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против введения инвестиционной надбавки к грузовым тарифам ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), заявил в интервью ТАСС глава ведомства Игорь Артемьев.

Отвечая на вопрос, будет ли ФАС выступать против надбавки, он сказал: "Конечно. Мы не тот тарифный орган, который должен обслуживать интересы наших "национальных чемпионов". Мы должны обслуживать интересы всего бизнеса или населения, то есть мы должны сдерживать тарифы".

Индексация грузовых тарифов РЖД на 2017 год составила 4%. Кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт.

Ранее советник главы ФАС Павел Шпилевой говорил, что ведомство рассматривает возможность введения инвестиционных тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, для усиления конкуренции за нефтяные грузы. В свою очередь Артемьев заявлял ТАСС, что инвестиционные тарифы для РЖД могут быть введены в 2018 году. По словам президента РЖД Олега Белозерова, инвестиционная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу может составить 2%, а полученные от ее введения средства должны направляться на развитие конкретных направлений, например, БАМа и Транссиба, и подходов к портам.

Макропрогноз Минэкономразвития России предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 годах на уровне 4%.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/4398561.

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