"Ростерминалуголь" в I полугодии отгрузил на экспорт 11,3 млн тонн угля

УСТЬ-ЛУГА, 10 июля. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область) в январе-июне 2017 года отгрузило на экспорт более 11,3 млн тонн угля, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В отчетном периоде стивидором было обработано 167 судов против 122 за аналогичный период прошлого года. Средняя судовая партия за шесть месяцев составила 67,89 тыс. тонн.

За полгода было выгружено 161,79 тыс. единиц подвижного состава, которые доставили на терминал около 11,6 млн тонн угля на 47% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В июне на суда было погружено порядка 2,2 млн тонн угля. Также был установлен суточный рекорд выгрузки вагонов - 1259 вагонов, среднесуточная выгрузка составила 1043 вагона.

В июне ТАСС сообщал, что компанией был принят самый большой балкер в истории терминала и порта Усть-Луга - судно Navios Pollux (тип Capesize), на него погрузили рекордную судовую партию энергетического угля - более 128 тыс. тонн.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.