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COSCO и SIPG готовы приобрести OOIL за $6,3 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 11:21 UTC+3

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, а также акционеров COSCO SHIPPING Holdings

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ШАНХАЙ, 10 июля. /ТАСС/. COSCO SHIPPING Holdings (дочерняя компания China COSCO SHIPPING Corporation) и Shanghai International Port Group (SIPG) готовы приобрести OOIL за 78,67 млрд гонконгских долларов ($6,3 млрд), говорится в совместном сообщении компаний, выпущенном в воскресенье.

После завершения сделки, при условии, что все акционеры OOIL продадут свои акции, COSCO SHIPPING Holdings получит 90,1% компании, SIPG - 9,9%.

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, а также акционеров COSCO SHIPPING Holdings. Семья Танг - контролирующий акционер, которому принадлежат 68,7% акций OOIL - уже приняла предложение. Согласно заявлению COSCO SHIPPING Lines и OOIL продолжат после сделки работать под собственными брендами.

OOCL - линейный контейнерный оператор OOIL - является седьмой крупнейшей линией в мире. Согласно заявлению, после сделки объединенная структура COSCO SHIPPING Lines и OOCL будет оперировать флотом из более 400 судов вместимостью более 2,9 млн. TEU, включая строящиеся суда.

Волна слияний и поглощений в последние полтора года была обусловлена стремлением перевозчиков сократить затраты в условиях усилившейся конкуренции за счет увеличения масштаба операций. Наиболее крупные сделки включали в себя слияние Cosco и China Shipping, CMA CGM и APL, Maersk и Hamburg Sud, Hapag-Lloyd и United Arab Shipping Company, а также предстоящее объединение контейнерных операций японских перевозчиков K Line, MOL и NYK.

По мнению аналитиков JOC, OOCL - единственный оставшийся на рынке привлекательный объект для слияния достаточного размера. Вместе Cosco и OOCL займут третье место в рейтинге крупнейших контейнерных линий.

На прошлой неделе COSCO SHIPPING Holdings выпустила заявление для Гонконгской биржи, в котором сообщила, что рассчитывает получить прибыль $272 млн за первое полугодие на фоне растущих объемов перевозок и улучшения ставок. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года компания получила убыток $1 млрд.

Согласно заявлению, рост объемов перевозок Cosco за первые шесть месяцев составил 34,72% к уровню годом ранее.

OOCL в прошлом году получила убыток $273 млн: низкие ставки обусловили снижение средней выручки на единицу TEU почти на 19%, до всего $774.

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