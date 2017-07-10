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Гендиректор "Совкомфлота" доложил о первой круглогодичной навигации на Обской губе

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

"Новый порт" как проект "Газпром нефти" успешно функционирует, и транспортная схема беспрерывно работает", - сказал Сергей Франк

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Впервые в истории коммерческого мореплавания круглогодичная навигация для крупнотоннажных судов успешно осуществлена на Обской губе, сообщил генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Впервые в истории коммерческого мореплавания круглогодичная навигация для крупнотоннажных судов осуществлена на Обской губе успешно. "Новый порт" как проект "Газпром нефти" успешно функционирует, и транспортная схема беспрерывно работает", - сказал Франк на встрече с Медведевым.

Глава компании также доложил премьер-министру об исполнении поручений, которые дал Медведев на совещании 21 апреля в Мурманске. "Нужно сказать, что зимний отрезок круглогодичной навигации в Арктике в общем завершился. На Обской губе еще в июне наблюдаются остаточные зимние явления. И можно сейчас уже с уверенностью сказать, что зимнюю навигацию мы прошли", - отметил Франк.

По его словам, флот компании обеспечивал устойчивое безопасное обслуживание всех российских проектов в арктической зоне, в субарктической зоне и в период этих 6 месяцев "Совкомфлот" безопасно в порты назначения доставил 20 миллионов тонн сырой нефти. "Несколько лет назад некоторые эти работы были технически просто невозможны", - подчеркнул глава судоходной компании.

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