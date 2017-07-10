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Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
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ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Бывший глава Карелии Александр Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл" - владельца и оператора терминала перегрузки нефтепродуктов в порту Усть-Луга на Балтийском море в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник несколько членов правительства республики, работавшие при Худилайнене.
Сам бывший глава республики не ответил на звонок ТАСС.
Ранее АО "Усть-Луга Ойл" опубликовало копию списка аффилированных лиц компании, где указано имя экс-руководителя региона. "Худилайнен Александр Петрович. Лицо является членом совета директоров АО "Усть-Луга Ойл", - указано в документе.
Худилайнен был назначен главой Карелии в мае 2012 года после того, как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Срок его полномочий истекал 24 мая 2017 года, но 15 февраля Худилайнен объявил о досрочной отставке. После этого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.
АО "Усть-Луга Ойл" является владельцем и оператором крупнейшего в Европе терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры, указано на сайте акционерного общества.