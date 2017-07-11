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Авиакомпания "Оренбуржье" в I полугодии увеличила перевозку пассажиров на 17%

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 10:16 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 10, июля. /ТАСС
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ОРЕНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" в первом полугодии 2017 года увеличила количество перевезенных пассажиров на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба перевозчика.

"На 16,7% вырос фактический пассажирооборот за полгода, авиакомпания перевезла более 37,2 тыс. пассажиров, из которых более 1,6 тыс. - по территории области, на местных рейсах, выполняемых в Домбаровку, Кваркено, Светлый и Адамовку", - уточнили в пресс-службе.

С 1 января 2017 года завершилось действие постановления правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе".

Глава Оренбургской области Юрий Берг ранее обращался в Минтранс РФ с предложением о включении маршрутов, выполняемых авиакомпанией "Оренбуржье" в Приволжском федеральном округе, в перечень субсидируемых. В феврале в список субсидируемых из федерального бюджета направлений региональной авиакомпании "Оренбуржье" вошли рейсы по семи маршрутам.

В настоящее время авиакомпания возит людей по 30 направлениям. Налажено сообщение по регулярному расписанию в города Приволжского федерального округа - Орск, Самару, Казань, Уфу, Киров, Пермь, Ижевск, Нижнекамск.

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