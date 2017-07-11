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"Комиавиатранс" введет регулярные рейсы из Петербурга во Владимир

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Регулярное авиасообщение между Владимиром и Санкт- Петербургом прекратилось с 1 января 2017 года в связи с финансовыми сложностями предыдущего перевозчика, компании "Псковавиа"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Руководство Владимирской области договорилось с авиакомпанией "Комиавиатранс" на осуществление регулярных перелетов по маршруту Санкт-Петербург - Владимир. Прямое авиасообщение между этими городами, прервавшееся с 1 января, возобновится с 4 августа, сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

"4 августа из аэропорта Семязино во Владимире в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге отправится первый в этом сезоне рейс, который свяжет постоянными пассажирскими перевозками административный центр Владимирской области с Северной столицей", - уточнили в пресс-службе.

Реактивный 50-местный лайнер Embraer авиакомпании вылетит из Пулково в 7:50 мск и через полтора часа приземлится в Семязино. В обратный путь из Владимира он отправится в 10:20. До октября рейсы будут выполняться один раз в неделю, затем - дважды в неделю. Стоимость билетов на сайте авиакомпании составляет 4674 рубля.

"Проделана громадная предварительная работа. Достичь договоренности с новым перевозчиком было непросто. Переговоры администрации Владимирской области с АО "Комиавиатранс" и с Федеральным агентством воздушного транспорта о возобновлении маршрута проходили сложно. Положительное решение удалось принять только благодаря личному участию в этом вопросе губернатора Светланы Орловой", - отметил гендиректор Корпорации развития Владимирской области Сергей Бородин.

Регулярное авиасообщение между Владимиром и Санкт- Петербургом прекратилось с 1 января 2017 года в связи с финансовыми сложностями предыдущего перевозчика, компании "Псковавиа".

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