СМИ: российские авиакомпании в 2017 году могут перевезти более 100 млн человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Консолидированный пассажиропоток российских авиакомпаний в текущем году может преодолеть планку в 100 млн человек, считают эксперты-собеседники газеты "Ведомости".

Чтобы выйти на уровень в 100 млн пассажиров, перевозки в целом за год должны вырасти на 12,9%.

Многое зависит от того, начнутся ли все-таки чартерные полеты в Египет, отмечает один из экспертов. Тогда темпы роста во втором полугодии могут сохраниться на уровне первого. В противном случае в IV квартале они заметно снизятся, считает он.

По мнению одного из собеседников газеты, основные причины роста - "снижение цен по многим направлениям у большинства авиакомпаний и ускоренный рост провозных емкостей".

Один из главных факторов роста - начало чартерных рейсов в Турцию, отмечает заместитель гендиректора чартерного перевозчика I Fly Георгий Баутин. За весь летний сезон до конца октября авиаперевозки могут вырасти на 15-20%, прогнозирует он.

Предыдущий рекорд российские авиакомпании установили в 2014 году, тогда они перевезли 93,2 млн человек, отмечается в публикации.

По словам топ-менеджера чартерной авиакомпании, рост перевозок мог бы быть и больше, но не хватает ни самолетов, ни летного состава. Компаниям приходится интенсивнее эксплуатировать самолеты, что ведет к учащению поломок и, как следствие, к задержкам рейсов, отмечает собеседник "Ведомостей".

Ранее ТАСС сообщал, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первого полугодия 2017 года составил 46,15 млн человек (+21,2% к аналогичному периоду прошлого года).