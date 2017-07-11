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Грузооборот порта Рига в январе-июне сократился на 4,1%, до 17,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 10:58 UTC+3

За отчетный период перевалка наливных грузов сократилась на 31,3%, до 3,32 млн тонн

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РИГА, 11 июля./ТАСС/. Грузооборот порта Рига по итогам января-июня 2017 года составил 17,51 млн тонн, что на 4,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (18,27 млн тонн), сообщает пресс-служба порта.

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За отчетный период перевалка наливных грузов сократилась на 31,3%, до 3,32 млн тонн, из них нефтепродуктов перевалено 3,27 млн тонн (-31,8%).

Перевалка навалочных грузов выросла на 4,5%, до 10,83 млн тонн. В том числе перевалка угля составила 6,39 млн тонн (+7,4%), минеральных удобрений - 1,27 млн тонн (-12,7%), зерна - 0,49 млн тонн (+2,7%).

Генеральных грузов перевалено 3,36 млн тонн, что на 9,4% больше, чем в январе-июне 2016 года. Перевалка контейнеров выросла на 14%, до 208,11 тыс. TEU, тоннаж грузов в контейнерах увеличился на 14%, до 2,07 млн тонн. Доля навалочных грузов от совокупного грузооборота порта составила 62%, наливных - 19%. Детальная информация о перевалке грузов в порту представлена в таблице.

По итогам 2016 года грузооборот порта Рига составил 37,07 млн тонн. В том числе, перевалка навалочных грузов составила 22,39 млн тонн, наливных - 8,17 млн тонн, генеральных - 6,51 млн тонн. Перевалка контейнеров по итогам года увеличилась на 8,6%, до 385,94 тыс. TEU.

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