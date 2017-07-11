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Минэнерго РФ поможет угольщикам нормализовать отгрузку продукции

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 12:06 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 11, июля. /ТАСС

В прошлом году угольщики также сталкивались с проблемой отгрузки угля, возникшей в том числе из-за дефицита полувагонов

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© Артем Геодакян/ТАСС

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ планирует обратиться к РЖД с предложением более раннего согласования заявок компаний по погрузке угля из-за вновь возникших проблем с транспортировкой топлива. Об этом во вторник сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский на совещании по актуальным вопросам угольной промышленности с участием представителей администрации Кемеровской области и угольных компаний.

"Я обращусь к <президенту ОАО "РЖД" Олегу> Белозерову, мы попробуем подготовить регламент - с ними сделаем - по согласованию планов", - сказал он.

По словам президента Кузбасской топливной компании (КТК) Игоря Прокудина, зачастую на 30-е число нет согласованных данных по погрузке угля на 1-е число следующего месяца.

Кроме того, добавил он, два месяца подряд заявки по погрузке урезают на 40% "со ссылкой на большие ремонты" (из-за которых снижается пропускная способность желдороги - прим. ТАСС). "Каждый год наступают ремонты, и мы это все понимаем. Но когда по 40% снижение (по заявленному объему отгрузки), это достаточно существенно для любой компании, восстановить эти контракты до конца года уже не представляется возможным", - добавил он, уточнив, что "такого снижения не было ни один год".

Данные подтвердил и. о. губернатора Владимир Чернов. "По факту мы видим реальное снижение порядка 40%", - сказал он. В то же время Чернов добавил, что в определенных случаях "железнодорожники идут навстречу", но проблема носит системный характер. По мнению Прокудина, угольщики должны заранее знать о возможном снижении объемов отгрузки потребителям и иметь возможность восполнить эти провалы в другие месяцы.

Кемеровская область - ведущий угольный регион РФ, где добывается около 60% всего отечественного угля. По данным обладминистрации, за пять месяцев 2017 году отгрузка топлива достигла 94 млн тонн, что на 9% больше показателя аналогичного периода 2016 года. В прошлом году угольщики также сталкивались с проблемой отгрузки угля, возникшей в том числе из-за дефицита полувагонов.

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