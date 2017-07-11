"Ростерминалуголь"в 2017 году может увеличить перевалку на 16% - до 21 млн тонн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. АО " Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область) в 2017 году планирует довести перевалку угля до 20-21 млн тонн, сообщил управляющий директор стивидорной компании Евгений Корбан журналистам во вторник.
"Если в прошлом году было 18,1 млн тонн, то, я думаю, в этом году мы будем стремиться к 20-21 млн тонн. И вся конъюнктура сегодня складывается как раз к этому, потому что мы идем с опережением прошлого года где-то на два месяца", - сказал Корбан.
Таким образом, перевалка в текущем году может вырасти на 10,5%-16%.
Достижение положительной динамики стало возможным благодаря программе модернизации оборудования, внедрения эффективных логистических процессов и введения в строй двух новых пересыпных станций, а также современных ИТ- решений, уточнили в пресс-службе компании.
"В этом году (по итогам полугодия - прим. ТАСС) мы уже вышли на оборот близкий к 12 млн тонн угля. Во многом такой успешной работе поспособствовала достаточно мягкая зима. На сегодняшний день угольный терминал в состоянии грузить одновременно два судна, в среднем, это суда, каждый из которых берет порядка 70 тыс. тонн на борт", - сказал начальник службы коммерческой и складской работы АО "Ростерминалуголь" Игорь Дейчев.
По его словам, в 2017 году инвестиции на модернизацию предприятия остались на том же уровне, что и в 2016-м, и составили порядка 300-400 млн рублей.
АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.