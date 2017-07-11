РЖД за 6 месяцев вложили 2 млрд руб. в реконструкцию ж/д подходов к портам Финского залива

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в январе-июне 2017 года инвестировало свыше 1,91 млрд рублей в реконструкцию участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, сообщает пресс-служба компании.
Всего в 2017 году на реализацию данного проекта ОАО "РЖД" направит свыше 5,6 млрд рублей.
В текущем году ОАО "РЖД" планирует ввести в эксплуатацию около 22 км станционных путей и 47 комплектов стрелочных переводов в парке прибытия станции Лужская - Сортировочная, ряд административно-бытовых и технологических зданий, тяговую подстанцию Ульяновка с линией электроснабжения Новолисино - Ульяновка (протяженностью - 11,8 км), выполнить электрификацию участка Веймарн - Лужская и железнодорожных станций Лужского железнодорожного узла (всего порядка 165 км контактной сети).
В рамках развития припортовой железнодорожной инфраструктуры также запланировано выполнение подготовительных работ для строительства железнодорожных путей на участке Лужская-Сортировочная - Лужская-Восточная - Лужская-Генеральная.
Целью проекта является подготовка железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечение прогнозируемых объемов перевозок ОАО "РЖД" - 80,3 млн тонн к 2020 году.
В 2007 году пропускная способность Усть-Лужского железнодорожного узла составляла 6,3 млн тонн, тогда как сейчас она достигла 67,8 млн тонн, а по итогам выполнения работ, запланированных на 2017 год, будет увеличена до 70 млн тонн, отмечается в сообщении.