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РЖД за 6 месяцев вложили 2 млрд руб. в реконструкцию ж/д подходов к портам Финского залива

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Целью проекта является подготовка железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к порту Усть-Луга

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© АО "РЖД"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в январе-июне 2017 года инвестировало свыше 1,91 млрд рублей в реконструкцию участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, сообщает пресс-служба компании.

Всего в 2017 году на реализацию данного проекта ОАО "РЖД" направит свыше 5,6 млрд рублей.

В текущем году ОАО "РЖД" планирует ввести в эксплуатацию около 22 км станционных путей и 47 комплектов стрелочных переводов в парке прибытия станции Лужская - Сортировочная, ряд административно-бытовых и технологических зданий, тяговую подстанцию Ульяновка с линией электроснабжения Новолисино - Ульяновка (протяженностью - 11,8 км), выполнить электрификацию участка Веймарн - Лужская и железнодорожных станций Лужского железнодорожного узла (всего порядка 165 км контактной сети).

В рамках развития припортовой железнодорожной инфраструктуры также запланировано выполнение подготовительных работ для строительства железнодорожных путей на участке Лужская-Сортировочная - Лужская-Восточная - Лужская-Генеральная.

Целью проекта является подготовка железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечение прогнозируемых объемов перевозок ОАО "РЖД" - 80,3 млн тонн к 2020 году.

В 2007 году пропускная способность Усть-Лужского железнодорожного узла составляла 6,3 млн тонн, тогда как сейчас она достигла 67,8 млн тонн, а по итогам выполнения работ, запланированных на 2017 год, будет увеличена до 70 млн тонн, отмечается в сообщении.

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