Аэропорт Махачкалы получил бессрочный сертификат оператора аэродрома гражданской авиации

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) выдало махачкалинскому аэропорту бессрочный сертификат оператора аэродрома гражданской авиации. Об этом сообщила во вторник помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Со 2 марта по 30 июня 2017 года комиссией Росавиации проводилась комплексная проверка всех служб махачкалинского аэропорта, результатом которой и стала выдача сертификата, подтверждающего готовность воздушной гавани Дагестана к приему и выпуску воздушных судов", - сказала Гамзатова.

По ее словам, ранее, в апреле этого года, аэропорт Махачкалы получил разрешение принимать широкофюзеляжные самолеты. Это означает, что дагестанский аэропорт может принимать и отправлять самолеты Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификации.

Гамзатова добавила, что получить соответствующее разрешение аэропорт смог после реконструкции и расширения взлетно-посадочной полосы в 2014 году.

Аэропорт Махачкалы - единственное авиапредприятие в Дагестане. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году аэропорт Махачкалы с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам прошлого года, как сообщал ТАСС ранее, пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличился на 23% по сравнению с 2015 годом и составил более 869 тыс. человек.

В феврале 2016 года в аэропорту началось строительство международного терминала общей площадью более 8 тыс. кв метров с пропускной способностью 190 пассажиров в час.

Аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают восемь-десять самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Ростов-на Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан и Турцию.