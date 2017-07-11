ФАС пока не намерена обязывать РЖД отменять экспортные надбавки на перевозку удобрений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не видит необходимости обязывать РЖД отменять экспортные надбавки на перевозку минеральных удобрений и оценивает ситуацию на рынке как стабильную, сообщил ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов.

"Мы пока считаем, что надо какое-то обязывающее решение принимать. Каким-то образом менять тариф на перевозку минеральных удобрений пока не планируем. По нашему мнению, коридорного принципа достаточно для того, чтобы и производителей, и потребителей минеральных удобрений удовлетворить", - сказал Цыганов.

По его словам, ситуация на рынке удобрений сейчас стабильная, однако при ее ухудшении ФАС готова вернуться к просьбе производителей минеральных удобрений отменить экспортные надбавки на перевозку своей продукции.

"Мы сторонники рыночных, а не административных решений. Если не удастся договориться и если действительно получится так, что будут предъявлены аргументы, которые говорят, что регулирование цен крайне необходимо, тогда, наверное, мы еще раз подумаем, действительно ли оно необходимо. Сейчас, я думаю, той горизонтальной системы взаимоотношений достаточно, чтобы решать эти вопросы", - сказал Цыганов.

Он добавил, что, по его мнению, "РЖД идут навстречу там, где считают необходимым".

Просьбы об отмене надбавки

Ранее производители минеральных удобрений вновь обратились к ОАО "Российские железные дороги" с просьбой отменить экспортные надбавки на перевозку своей продукции. Обнулить ее для всех видов удобрений производители просили РЖД еще прошлой осенью. Кроме того, они предлагали перевести аммиак и серную кислоту, которые используются в качестве сырья для производства минеральных удобрений, из III тарифного класса (применяется в отношении высокодоходных грузов) во II класс (с базовыми тарифами, к нему относятся и удобрения).

В марте текущего года РЖД ввели скидку в 9,1% на экспортные перевозки аммиака на расстояние свыше 1,5 тыс. км, а в мае Российская ассоциация производителей удобрений и "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" РЖД) договорились о том, что до конца года стоимость перевозки минеральных удобрений по России будет снижена на 5%.

Однако производители минеральных удобрений считают эти скидки недостаточными, так как они коснулись не всей отрасли, а лишь нескольких предприятий, и настаивают на обнулении экспортных надбавок при перевозках продукции.