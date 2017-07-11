Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Таиланд и КНР в сентябре начнут строить железную дорогу стоимостью $5,5 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 14:40 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 11, июля. /ТАСС

Общая протяженность ВСМ Бангкок-Накхонратчасима составит 252 км, максимальная скорость движения поездов - 250 км/ч

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Таиланда во вторник одобрило проект по строительству высокоскоростной железной дороги, которая в перспективе свяжет индустриально развитое восточное побережье Таиланда с Китаем, пройдя через территорию Лаоса.

"Строительство участка от Бангкока до провинции Накхонратчасима начнется осенью и рассчитано на четырехлетний период", - сообщил в ходе брифинга заместитель министра в канцелярии премьер-министра Кобсак Футракун. Стоимость проекта составляет $5,5 млрд.

Участок железной дороги из Бангкока в северо-восточную провинцию Накхонратчасима станет частью проекта, реализуемого Таиландом совместно с КНР. Главы правительство двух стран в декабре 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий строительство дороги протяженностью более 700 км. "Этот проект является частью региональной транспортной сети, развиваемый в соответствии с инициативой Китая "Один пояс - один путь", призванной соединить Европу, Азию и Юго-Восточную Азию", - уточнил Футракун.

Общая протяженность ВСМ Бангкок-Накхонратчасима составит 252 км, максимальная скорость движения поездов - 250 км/ч, средняя - 180 км/ч. Строительство разделено на четыре этапа: 3,5 км, 11 км, 119 км и 119 км соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
6
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама