Таиланд и КНР в сентябре начнут строить железную дорогу стоимостью $5,5 млрд

БАНГКОК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Таиланда во вторник одобрило проект по строительству высокоскоростной железной дороги, которая в перспективе свяжет индустриально развитое восточное побережье Таиланда с Китаем, пройдя через территорию Лаоса.

"Строительство участка от Бангкока до провинции Накхонратчасима начнется осенью и рассчитано на четырехлетний период", - сообщил в ходе брифинга заместитель министра в канцелярии премьер-министра Кобсак Футракун. Стоимость проекта составляет $5,5 млрд.

Участок железной дороги из Бангкока в северо-восточную провинцию Накхонратчасима станет частью проекта, реализуемого Таиландом совместно с КНР. Главы правительство двух стран в декабре 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий строительство дороги протяженностью более 700 км. "Этот проект является частью региональной транспортной сети, развиваемый в соответствии с инициативой Китая "Один пояс - один путь", призванной соединить Европу, Азию и Юго-Восточную Азию", - уточнил Футракун.

Общая протяженность ВСМ Бангкок-Накхонратчасима составит 252 км, максимальная скорость движения поездов - 250 км/ч, средняя - 180 км/ч. Строительство разделено на четыре этапа: 3,5 км, 11 км, 119 км и 119 км соответственно.