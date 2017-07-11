Генеральным директором "ЛокоТеха" назначен Юрий Дегтярев

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Генеральным директором ООО "ЛокоТех" с 10 июля 2017 года назначен Юрий Дегтярев. С 2016 года он занимал должность первого заместителя генерального директора, сообщает пресс-служба компании.

Алексей Белинский, который был генеральным директором компании с 2012 года, занял пост председателя правления "ЛокоТех".

Решение о назначении Юрия Дегтярева связано с реализацией масштабной программы развития "ЛокоТех", а также с выстраиванием новой модели бизнеса, отмечается в сообщении.

Юрий Дегтярев до начала работы в "ЛокоТех" в 2016 году занимал должность первого заместителя начальника ГУП "Московский метрополитен" по пассажирской работе. С 2001 по 2010 гг. являлся руководителем ряда производственных компаний - "Микротех", "Контактор", "Росэнергомаш". С 2010 по 2013 гг. работал в ОАО "Центральная ППК" в должности первого заместителя генерального директора.

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ- Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех- Промсервис" и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.