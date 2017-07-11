ФГК в I полугодии увеличила погрузку экспортных грузов на 25%, до 32,6 млн тонн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" в январе-июне 2017 года увеличило погрузку экспортных грузов на 25%, до 32,6 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

По словам коммерческого директора АО "ФГК" Павла Станиславского, основным драйвером роста погрузки в экспортных направлениях остается каменный уголь - в первом полугодии 2017 года в полувагонах компании перевезено 25 млн тонн угля, что на 25% превышает показатели прошлого года: "Снижение добычи на шахтах в угольном регионе Австралии поспособствовало наращиванию российских поставок в Китай и Японию, что повлекло за собой увеличение спроса со стороны угледобывающих компаний на подвижной состав АО "ФГК", в том числе инновационные полувагоны".

Павел Станиславский также отметил существенный рост экспортных перевозок химикатов и соды на 42%: "В 1-м полугодии 2017 года увеличили свои отправки такие ключевые клиенты АО "ФГК", как ПАО "Казаньоргсинтез", АО "Башкирская содовая компания", ООО "Хенкель Рус". Кроме того, мы стали предоставлять вагоны по новым контрактам ПАО "АНК "Башнефть", ООО "Татнефть-Транс", ООО "Каспийгаз". Общий объем перевозок химикатов и соды в экспортных направлениях составил 172 тыс. тонн".

Рост на 24% отмечен в сегменте экспортных перевозок металлов в подвижном составе ФГК: в полувагонах объем вырос на 37%, на платформах - на 11%. Увеличение обусловлено наращиванием парка компании в экспортных перевозках ПАО "ЧМК", АО "Уральская сталь", ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК, ПАО "Северсталь", ПАО "Тулачермет". Объем экспортных перевозок металлов достиг 2,1 млн тонн.

В первом полугодии 2017 года также вырос объем перевозок в подвижном составе ФГК лесных грузов - на 54%, бумаги - на 20%, удобрений - на 15%, нефти - в 4,5 раза.