Росморречфлот: грузооборот морских портов РФ в I полугодии вырос на 11,3%, до 384 млн т

Субсидии под киль: что может грозить малым и средним рыбопромысловым предприятиям АрктикиЭкономика и бизнес 12 июля, 11:30
Правоохранительные органы РФ получили данные по болельщикам из 27 стран перед КК-2017Спорт 12 июля, 11:21
Онлайн-конференция "Финансовая господдержка предпринимателей"Онлайн-конференции 12 июля, 11:20
Минфин предложил распространить действие ЕГАИС на лекарстваЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения в причастности к кибершпионажуЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
Пумпянский: стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябреСпорт 12 июля, 11:08
Совфед освободил от должности главу комитета по обороне Виктора ОзероваПолитика 12 июля, 10:59
Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеруСпорт 12 июля, 10:59
Федерация бокса России взялась за профессионалов: дисциплина включена в реестр МинспортаСпорт 12 июля, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе-июне 2017 г. вырос на 11,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 384 млн т., говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В том числе объем перевалки сухих грузов составил 174 млн т (рост на 10,8%), наливных грузов - 210 млн т (рост на 11,8%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период вырос на 68,3%, до 36,1 млн т, Балтийского бассейна - на 6,9%, до 124,7 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 11,1%, до 125,9 млн т.
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе - июне показал рост на 5,4% и составил 95,8 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 41,1% - до 1,7 млн т.