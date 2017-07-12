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Росморречфлот: грузооборот морских портов РФ в I полугодии вырос на 11,3%, до 384 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
12 июля, 10:48 UTC+3 МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В том числе объем перевалки сухих грузов составил 174 млн т, наливных грузов - 210 млн т

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе-июне 2017 г. вырос на 11,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 384 млн т., говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В том числе объем перевалки сухих грузов составил 174 млн т (рост на 10,8%), наливных грузов - 210 млн т (рост на 11,8%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период вырос на 68,3%, до 36,1 млн т, Балтийского бассейна - на 6,9%, до 124,7 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 11,1%, до 125,9 млн т.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе - июне показал рост на 5,4% и составил 95,8 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 41,1% - до 1,7 млн т.

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