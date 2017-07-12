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РЖД и ФТС подписали план по поэтапному переводу взаимодействия в электронный вид к 2020 г.Транспорт 12 июля, 12:18
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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров и руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС России) Владимир Булавин подписали совместный план мероприятий до 2020 года по поэтапному переходу к совершению таможенных операций в электронном виде на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Подписанный документ согласуется с Комплексной программой развития ФТС России до 2020 года и направлен на создание механизма "единого окна" и формирование цифрового пространства Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении.
В рамках плана стороны намерены перевести в электронный формат совершение таможенных операций, связанных с декларированием транзита, операциями в пути следования, декларированием ввоза/вывоза иностранных вагонов, что, по мнению сторон, будет способствовать оптимизации таможенных процедур и сокращению времени проведения административных формальностей в железнодорожных пунктах пропуска и на станциях назначения.
Как ранее писал ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Булавина, время совершения таможенных операций в железнодорожных пунктах пропуска с 2014 г. сократилось в два раза в результате планомерной работы. "В целом здесь еще имеются резервы", - отметил он.
По словам руководителя ФТС, в июне 2017 года электронное декларирование процедуры транзита составляло 50% от всех поданных деклараций, следующий шаг - это обеспечение технологии электронного транзита на всем пространстве единого Таможенного союза. "С февраля текущего года мы активно работаем с нашими белорусскими и киргизскими коллегами в этом направлении, ждем в ближайшее время присоединения к этому проекту наших казахстанских и армянских партнеров", - сказал он.