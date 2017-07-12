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Суд перенес на 21 августа рассмотрение иска "дочки" Global Ports к ФАС по делу о тарифах

Экономика и бизнес Транспорт
12 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Ранее ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 21 августа рассмотрение иска ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу Global Ports) о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, предписавшей компании выплатить в федеральный бюджет доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), "Петролеспорт" и "Восточная стивидорная компания" (ВСК, все входят в группу Global Ports) подали в Арбитражный суд Москвы иски о признании незаконным решения ФАС, согласно которому ПКТ должен перечислить в бюджет 4,17 млрд рублей, "Петролеспорт" - 1,27 млрд рублей, ВСК - 1,6 млрд рублей. Компаниям также предписано установить экономически обоснованные тарифы на предоставляемые услуги, уведомить всех контрагентов об изменении цен, а также впоследствии уведомлять ФАС за 45 дней о решениях по увеличению тарифов.

Все компании намерены оспорить решение антимонопольной службы.

ФАС против стивидоров

ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО "Мурманский морской торговый порт", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и АО "Туапсинский морской торговый порт".

В частности, НМТП должен выплатить в бюджет доход от монополистической деятельности в размере 9,74 млрд рублей.

Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, расположенных в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Компания управляет пятью контейнерными терминалами - "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт- Петербург и Усть- Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).

Также группа владеет 75% в логистическом парке "Янино" и 100% в тыловом терминале "Логистика-Терминал" под Санкт- Петербургом, 50% в нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (группа "Н-Транс", 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.

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