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Аэропорты Кубани планируют до конца года увеличить пассажиропоток на 5%

Экономика и бизнес Транспорт
12 июля, 13:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, июля. /ТАСС

По итогам 2016 года пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" впервые достиг уровня около 10 млн человек

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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Аэропорты Краснодарского края (в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике) по итогам 2017 года могут увеличить пассажиропоток на 5% по сравнению с 2016 годом, сообщил в среду журналистам гендиректор компании "Базэл Аэро" (управляет аэропортами региона) Леонид Сергеев.

"В целом мы в сравнении с прошлым годом с плюсом в 2-5%. Сейчас пошла опять Турция, пошел Крым, они являются нашими конкурентами. Международка растет из Краснодара. Я думаю, что этот год мы закончим с ростом до 5%", - сказал Сергеев.

По итогам 2016 года пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" впервые достиг уровня около 10 млн человек.

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