Председателем Совета директоров АО "НМРП" избран Алексей Головко

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НАХОДКА, 12 июля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП) на заседании 11 июля 2017 года избрал председателем совета Алексея Головко, следует из материалов компании.
Алексея Головко является генеральным директором АО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ).
Заместителем председателя совета директоров АО "НМРП" избрана Раиса Паршина - председатель совета директоров АО "ДВТГ".
В конце июня акционеры АО "НМРП" на годовом собрании сформировали совет директоров в количестве восьми человек. В состав вошли Юрий Голиусов, Алексей Головко, Виктор Гусев, Ирина Костяная, Тенгиз Махарадзе, Раиса Паршина, Людмила Плотникова, Антонина Трушенко.
ОАО "Находкинский морской рыбный порт" - стивидорная компания в порту Находка, входит в состав холдинга "Дальневосточная транспортная группа". Специализируется на перевалке и хранении генеральных грузов, а также обработке контейнеров.