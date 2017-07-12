Объем грузоперевозок через морпорт Сабетта в I полугодии вырос в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Объем грузоперевозок через морской порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) в первом полугодии 2017 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные ТАСС привели в региональной таможне.

"Арктический морской порт обеспечивает навигацию в течение всего года по Северному морскому пути. В первом полугодии 2017 года оформлено 32 прибытия и 18 убытий морских судов загранплавания, товарооборот составил $2 млрд 256,67 млн, грузооборот - 126,15 тыс. тонн. Для сравнения: в первом полугодии 2016 году было 21 прибытие судов", - отметили там.

Основная доля грузов, поступающих в Сабетту, ввозится в рамках реализации проекта "Ямал СПГ", - это модули, металлоконструкции и контейнеры с компонентами завода по сжижению газов. "В акваторию морского порта заходят морские суда, следующие из портов таких стран, как Китай, Бельгия Германия, Египет, Корея, США, Финляндия, Испания, а также из российских морских и речных портов. Наличие морского порта Сабетта значительно упрощает реализацию и других крупнейших производственных проектов Российской Федерации. В период летней навигации 2017 года планируется заход порядка 10 судов в морской порт для дальнейшей транспортировки груза по рекам в Тобольск Тюменской области", - уточнили в таможне.

Обороты в международном аэропорту Сабетта выросли в 18 раз. "В воздушном пункте пропуска Сабетта оформлено 36 международных авиарейсов. Воздушные суда прибывали из Китая, Германии, Бельгии, Франции, Сингапура, Южной Кореи, Великобритании. Оформлено 115 деклараций на товары, товарооборот составил $23,15 млн. В прошлом году за этот же период было всего 2 прибытия грузовых самолетов", - отметили в ведомстве.

Как уточнил ТАСС и. о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора, порт Сабетта - это оптимальный путь для доставки негабаритных грузов в уральские регионы и Казахастан. "По Северному морскому пути начали движение транзитные грузы для строительтсва завода "Запсибнефтехим" и в Казахстан. Для негабаритных грузов - это оптимальный путь, самый короткий по времени и достаточно экономичный. Многие строители уже почувствовали это, и мы видим нарастающую динамику", - сказал он.

В 2016 году сложное крупногабаритное оборудование северным морским путем из Бельгии поступило в морской порт Сабетта, далее было направлено по таможенной процедуре таможенного транзита грузополучателю в Тобольск Тюменской области, груз шел на барже сначала по реке Обь и затем по Иртышу.

О проекте "Ямал СПГ"

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие компании "Новатэк" (50,1%), концерна Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.