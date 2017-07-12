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Белозеров: РЖД ожидают роста погрузки по итогам 2017 г. на уровне более 2%

Экономика и бизнес Транспорт
12 июля, 14:57 UTC+3

Одним из факторов роста является увеличение перевалки угля

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАМАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Рост погрузки на сети железных дорог РФ по итогам 2017 года может превысить 2%, сообщил ТАСС глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров.

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"По июлю пока непонятно, мы идем с небольшим отставанием. Но в целом по году, я думаю, что погрузка у нас в стране будет больше 2%", - сказал он.

Ранее сообщалось, что погрузка на сети РЖД в июне 2017 года выросла на 2,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составила 103,8 млн тонн.

По словам Белозерова, одним из факторов роста является увеличение перевалки угля.

По данным РЖД, повышение мировых цен на каменный уголь вызвало рост спроса на российский уголь. В первом полугодии РЖД перевезли 177,3 млн тонн каменного угля, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Значительный прирост погрузки отмечается в адрес припортовых железных дорог. Так, на Дальневосточную железную дорогу отправлено 47 млн тонн (+6,5% к 1 полугодию 2016 г.), на Октябрьскую железную дорогу (в т.ч. в порты Северо-Запада) - 26,1 млн тонн (+21,3%), на Северо- Кавказскую (в т.ч. в порты Юга) - 8,6 млн тонн (+19%).

В первом полугодии 2017 года также выросла и доля каменного угля в общем объеме перевозок по этим направлениям - с 65 до 67% в адрес Дальнего Востока, с 20,8% до 24,3% - на Северо-Запад и с 12,7% до 13% - на Юг России.

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и достигла 1 222,3 млн т.

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