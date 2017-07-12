РЖД в I полугодии увеличили перевозки каменного угля на всех основных направлениях на 9,4%

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года перевезло по основным направлениям 177,3 млн тонн каменного угля, что на 9,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
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Объемы перевозок угля продолжали расти, несмотря на развернутые на сети железных дорог ремонтно-путевые работы, отмечают в РЖД.
Значительный прирост погрузки отмечается в адрес припортовых железных дорог. Так, на Дальневосточную железную дорогу отправлено 47 млн тонн (+6,5%), на Октябрьскую железную дорогу (в том числе в порты Северо- Запада) - 26,1 млн тонн (+21,3%), на Северо-Кавказскую (в том числе в порты Юга) - 8,6 млн тонн (+19%).
В отчетном периоде выросла и доля каменного угля в общем объеме перевозок по этим направлениям - с 65 до 67% в адрес дальневосточных портов, с 20,8% до 24,3% - на северо-запад и с 12,7% до 13% - на юг России.
В сообщении отмечается, что при минимальном объеме ремонтных работ в феврале 2017 года в среднем в сутки по указанным направлениям суммарно отправлялось 434,1 тыс. тонн угля, в то время как в июне при максимальных объемах ремонта - 475 тыс. тонн.
РЖД готовы к дальнейшему увеличению объемов перевозок, учитывая ряд инфраструктурных ограничений и предлагая клиентам альтернативные варианты доставки.
"Для ликвидации "узких мест" железнодорожной сети реализуются масштабные инфраструктурные проекты, завершение которых позволит вывезти весь прогнозируемый объем грузов", - говорится в сообщении.
Согласно ранним сообщениям в СМИ, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский рассказал, что Минэнерго РФ планирует обратиться к РЖД с предложением более раннего согласования заявок компаний по погрузке угля из-за вновь возникших проблем с транспортировкой топлива.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на данные ГВЦ РЖД, что железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам первого полугодия 2017 года увеличились на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 81,15 млн тонн.