Кабмин Болгарии одобрил меморандум о развитии железнодорожного сообщения с Грецией

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СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Болгарии одобрило на заседании в среду меморандум о необходимости развитии железнодорожной линии Салоники - Кавала - Александруполис - Бургас - Варна - Русе между Болгарией и Грецией и уполномочила министра транспорта, информационных технологий и сообщений Ивайло Московски его подписать.
Как сообщает правительственная информационная служба, "проект предполагает строительство скоростного железнодорожного коридора - двойной электрифицированной железнодорожной линии с автоматизированной системой управления железнодорожными перевозками, - который соединит порты на реке Дунай, Черном и Эгейском морях, а также развитие портовой инфраструктуры".
"Благодаря коридору будет достигнута полная мультимодальность - комбинирование дорожного, железнодорожного, водного и речного транспорта. Ожидается, что проект вызовет интерес у крупных инвесторов из разных стран мира, в том числе Китая и России", - отмечено в сообщении. Управление новым транспортным коридором будет осуществляться представителями двух стран совместно.
Как сообщает пресс-центр Министерства транспорта, информационных технологий и сообщений, для реализации проекта будет создана совместная проектная компания, через которую две страны рассчитывают получить европейское финансирование, обеспечить строительство и оперативное управлением транспортным коридором. Вопросы создания совместной проектной компании будут обсуждены с участием еврокомиссара по транспорту Виолетой Булц.