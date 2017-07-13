Сингапур призвал обеспечить свободы судоходства в Малаккском и Сингапурском проливах

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СИНГАПУР, 13 июля. /ТАСС/. Сингапур считает ключевым моментом реализации выдвинутой КНР инициативы "Морского шелкового пути" обеспечение свободы навигации. Об этом сообщил в четверг на международном форуме "Будущее Китая" вице-премьер, министр-координатор по вопросам национальной безопасности страны Тео Чи Хин.
По его словам, "ничто не должно мешать транзитному потоку через Малаккский и Сингапурский проливы, которые являются важнейшими каналами, соединяющими Индийский и Тихий океаны". Вице-премьер также подчеркнул, что обеспечение свободы судоходства является "ключевым принципом, представляющий жизненно важный интерес в поддержании торговли".
Сингапур, продолжил Тео Чи Хин, "приложит все усилия, чтобы не допустить ограничения судоходства" в этих важнейших транспортных узлах.
Между тем США, Япония и ряд стран Юго-Восточной Азии обвиняют Китай в том, что своими действиями, в том числе территориальными претензиями в акватории Южно-Китайского моря он ставит под угрозу принципы свободы судоходства и авиации. В Пекине в свою очередь отвергают подобные заявления и подчеркивают, что Вашингтон толкует принцип свободы навигации в собственных интересах и оказывает давление на КНР.
Расположенный между Индонезией, Малайзией и Сингапуром Малаккский пролив является одним из двух (второй - Южно- Китайское море - прим. ТАСС) самых загруженных судоходных маршрутов в мире. Кроме того, через пролив проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.