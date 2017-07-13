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Федеральная грузовая компания в I полугодии увеличила погрузку каменного угля на 11%

Экономика и бизнес Транспорт
13 июля, 11:39 UTC+3

Рост объема перевозок каменного угля в полувагонах ФГК в отчетном периоде отмечен на всем полигоне российских железных дорог

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в I полугодии 2017 года на 11% увеличило погрузку каменного угля на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 46 млн тонн, сообщается на сайте компании.

Рост объема перевозок каменного угля в полувагонах ФГК в отчетном периоде отмечен на всем полигоне российских железных дорог.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем погрузки в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).

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