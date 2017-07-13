РЖД в I полугодии увеличили перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья на 17,2%

Защитник Армаш в ближайшие дни подпишет контракт с "Анжи"Спорт 13 июля, 13:21
Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса НемцоваПроисшествия 13 июля, 13:02
Претендентский боксерский бой между россиянином Бетербиевым и немцем Келлингом отмененСпорт 13 июля, 12:58
Эксперт: половина соискателей в РФ готова поступиться зарплатой, чтобы не потерять работуНовости Урала 13 июля, 12:57
"Галс-Девелопмент": поступления от продажи недвижимости и аренды выросли на 60%Новости партнеров 13 июля, 12:47
Савицкис: приход Озолиньша в рижское "Динамо" придаст уверенности хоккеистамСпорт 13 июля, 12:45
РЖД в I полугодии направили на ремонт электричек 1,1 млрд рублейТранспорт 13 июля, 12:42
Российская легкоатлетка Сивкова вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыСпорт 13 июля, 12:34
Центральная пригородная пассажирская компания за 6 месяцев перевезла 280 млн человекТранспорт 13 июля, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. РЖД в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 333 тыс. человек, говорится в сообщении компании.
"Наибольший рост наблюдается на направлениях Россия - Финляндия (рост на 28,5% к первому полугодию 2016 г.), Россия - Германия (на 26,6%), Россия - Китай (на 19,6%), Россия - Италия (на 15,4%), Россия - Австрия (на 11,9%)," - отмечают РЖД.
РЖД в 2017 году осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии.