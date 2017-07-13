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РЖД в I полугодии увеличили перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья на 17,2%

Экономика и бизнес Транспорт
13 июля, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Компания осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. РЖД в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 333 тыс. человек, говорится в сообщении компании.

"Наибольший рост наблюдается на направлениях Россия - Финляндия (рост на 28,5% к первому полугодию 2016 г.), Россия - Германия (на 26,6%), Россия - Китай (на 19,6%), Россия - Италия (на 15,4%), Россия - Австрия (на 11,9%)," - отмечают РЖД.

РЖД в 2017 году осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии.

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